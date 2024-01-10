في ديالى وكركوك .. مصرع أفراد أُسرة كاملة بحادث مروّع واطلاقة خاطئة تنهي حياة شرطي

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، صباح الأربعاء، بمصرع شرطي خلال عملية "صيانة وإدامة سلاح كلاشنكوف" في كركوك، فيما لقيت أُسرة كاملة مصرعها بحادث سير مروع في ديالى.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب (عبدالعزيز أحمد كرون حمودي العصيبي) والمنسوب إلى مركز شرطة الرياض التابعة لقضاء الحويجة، لقي مصرعه خلال عملية صيانة وإدامة سلاح كلاشنكوف في الواجب، نتيجة خروج إطلاقة من السلاح أثناء تنظيفه".

وأضاف أن "الضحية من مواليد 2005 وهو من أهالي قضاء داقوق مجمع اشتي، ومن المتعينين الجدد بصفة عقد على ملاك الشرطة"، مؤكداً أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بأن "رجلاً مع زوجته وابنته، لقوا مصرعهم بانقلاب عجلة تقلهم على طريق بعقوبة - المقدادية 30 كم شمال شرق بعقوبة".

وأوضح المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا إلى الطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطريق.