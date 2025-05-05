في ديالى وصلاح الدين.. مصرع 5 أشخاص بحادث سير وهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير وهجوم مسلح في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال احد المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا قتل بهجوم مسلح على طريق المنصورية - بعقوبة قرب ناحية السلام".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة خلافات عشائرية".

بدوره، أشار مصدر آخر، إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة في حادث سير مروّع في محافظة صلاح الدين".

وأوضح المصدر، للوكالة، أن "الحادث وقع قرب سيطرة (السرحة) جنوب قضاء طوز خورماتو، نتيجة تصادم بين سيارة نوع (كيا ريو) ومركبة حمل، بسبب انعدام الرؤية الناجم عن العاصفة الترابية التي تضرب المنطقة".