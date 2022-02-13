في ديالى وصلاح الدين.. حملة لحرق "أدغال الموت"

شفق نيوز/ اطلقت القوات الأمنية في ديالى وصلاح الدين يوم الأحد، حملات امنية وقائية لكشف مناطق اختباء داعش في المناطق الساخنة والنائية.

وأبلغ مصدر امني في ديالى وكالة شفق نيوز؛ ان "قوات الجيش والجهد الهندسي شنت عمليات تمشيط واسعة لمناطق (حاوي العظيم) الحدودي مع صلاح الدين وشملت العمليات تدمير مخابئ لداعش واحراق الادغال الكثيفة لمنع اختباء عناصر التنظيم فيها وتهديد القطعات الأمنية والقرى السكنية".

وأضاف المصدر؛" أن "الحملة انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ورصد ومتابعة مستمرة".

وفي صلاح الدين اكد مصدر امني لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات من شرطة الطوارئ نفذت عمليات تمشيط وتفتيش واسعة للمناطق المتاخمة لنهر دجلة في اطراف ناحية الاسحاقي وقراها ومناطق اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

وبين المصدر؛ أن "العمليات شملت تفتيش القرى الزراعية والمناطق النائية المعزولة ترافقها عمليات حرق الأدغال الكثيفة لكشف تحركات ومخابئ عناصر داعش ومنعها من اتخاذ أي مخابئ أو مأوى لتنفيذ هجمات وتعرضات مباغتة".

ولازالت المناطق النائية والساخنة في ديالى وصلاح الدين تحوي بؤرا ومفارز داعش وتشن عمليات وتعرضات ليلية تستهدف غالبا نقاط الصد والمرابطة.