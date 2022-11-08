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في ديالى وذي قار .. مقتل واصابة ثلاثة أشخاص بشجار مسلح وحادث سير

Category: أمـن

Date: 2022-11-08T07:31:20+0000
في ديالى وذي قار .. مقتل واصابة ثلاثة أشخاص بشجار مسلح وحادث سير

شفق نيوز / أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين اثنين بسبب خلافات على "سلك كهربائي".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافا بين جارين أثنين اندلع في منطقة المربع بقضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار، على سلك كهرباء (مولد) تحول لشجار مسلح".

وبين المصدر، أن " الشجار المسلح انتهى بمقتل شاب بعدة رصاصات في جسده، فيما اصيب اخر بجروح خطيرة نقل على اثرها للمشفى لتلقي العلاج".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمصرع شاب بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز, إن "شابا لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية مع عجلة في منطقة (صالح اغا) باطراف قضاء خانقين ( ١٠٥ كم)، شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر أن "جثة الضحية تم نقلهما إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية وغياب الإجراءات والقوانين الرادعة بحق المخالفين.

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