في ديالى وبغداد.. إعادة فتاة هاربة لذويها وتوقيف مسافر بجواز مزور

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة المجتمعية في ديالى، يوم الاثنين، من إعادة فتاة هربت من عائلتها بسبب العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له، فيما تم ضبط مسافر يحمل جواز سفر مزور في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مناشدة وردت عبر اتصال هاتفي من آمرية فوج ديالى الرابع تفيد بوجود فتاة هاربة من ذويها عثرت عليها احدى الدوريات.

واضافت "تبين ان الفتاة تعاني من تعرضها لتعنيف جسدي ولفظي من قبل ذويها"، مشيرة الى ان "تسليم الفتاة الى قسم الأسرة والطفل، الذي قام بدوره بتسليمها الى جدها كون والدها شهيد وأمها متزوجة من شخص آخر غير والدها، واخذ تعهد اصولي من جدها برعايتها والاهتمام بها وعدم تعنيفها مستقبلا وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

من جانب اخر، اعلنت وزارة الداخلية عن "إلقاء القبض على مسافر كان يروم السفر عبر الخطوط التركية المتوجهة الى الدنمارك وقد قدم جوازاً دنماركياً الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي الذين شكوا به وارسلوه الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره اكد بان الجواز الدنماركي مزور وغير اصولي".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة المتهم الى القضاء".