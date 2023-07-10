في ديالى وبغداد.. إصابة مزارع بانفجار وتحرير مختطفة تعرضت للضرب

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة مزارع جراء انفجار عبوة ناسفة في أطراف ناحية ابي صيدا، فيما تم تحرير مختطفة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعاً أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة داخل بستانه في قرية (زهيرات) في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث"، مشيرا الى نقل المزارع الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة.

وتتعرض مناطق ناحية ابي صيدا 30 كم شمال بعقوبة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكاراً وبؤراً لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.

وفي العاصمة بغداد، أفادت قيادة شرطة الرصافة، بتحرير امرأة مختطفة واعتقال خاطفها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "معلومات وردت لمفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الاولى، تفيد بوجود حادث اختطاف ضمن منطقة زيونة، وعلى الفور تم تشكيل ممارسات امنية والتجوال ضمن المنطقة، وتمت مشاهدة عجلة نوع (سايبا) تسير بسرعة فائقة بوضع يثير الشك لذلك تمت مطاردتها وايقافها".

واضافت انه "جرى ايقاف العجلة وتبين وجود امرأة مصابة بآلة راضة في منطقة الرأس، وبحسب ادعائها فقد قامت باستئجار صاحب العجلة للتوجه الى محل سكناها لكن قام السائق بضربها وخطفها".

وبينت انه "تم القاء القبض على المتهم وتسليمه الى مركز الشرطة أصوليًا ونقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج".