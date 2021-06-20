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في ديالى والأنبار .. ستة إرهابيين بقبضة الإستخبارات

Category: أمـن

Date: 2021-06-20T08:50:28+0000
في ديالى والأنبار .. ستة إرهابيين بقبضة الإستخبارات

شفق نيوز/ القت الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاحد، القبض على خمسة "إرهاببين" في محافظتي ديالى والانبار.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على 5 ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى".

واضافت، "قد تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

من جانبها اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع القبض على احد الإرهابيين في الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار اكدت تواجد احد الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ضمن احد قواطع عمليات المحافظة".

واضافت، "تم على أثرها قيام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٣٩ وقوة من فوج الطوارئ ١١ شرطة اتحادية بالتحرك نحو الهدف ونصب كمين محكم له عند سيطرة جسر البو عيثة بالانبار والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب".

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