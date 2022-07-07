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في ديالى والنجف.. انتشال جثة شاب وإصابة إمرأة ببندقية صيد

Category: أمـن

Date: 2022-07-07T07:40:10+0000
في ديالى والنجف.. انتشال جثة شاب وإصابة إمرأة ببندقية صيد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى والنجف، اليوم الخميس، بانتشال جثة شاب ووفاة آخر وإصابة امرأة بحوادث متفرقة في المحافظتين.

وقال مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز إن "الشرطة النهرية تمكنت، اليوم، من انتشال جثة صبي يبلغ من العمر 14 عاماً غرق بنهر ديالى في قرية المهافيف التابعة لناحية جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة)، وذلك بعد يومين متتالين من عمليات البحث"، مبينا أنه "تم نقل جثته الى الطب العدلي".

وأضاف ذات المصدر أن "شاباً من سكان قضاء خانقين، توفي متأثراً بجروح حادث سير سابق على طريق المقدادية – خانقين قبل نحو شهر"، مبيناً أن "الشاب تم نقله الى إحدى مستشفيات بغداد للعلاج وخضع للعناية المركزة لكنه فارق الحياة".

وفي النجف، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية نقلت امرأة مصابة بعد تلقيها بلاغاً عن إصابتها بطلق ناري في منطقة الرقبة من بندقية صيد في منزلها بناحية العباسية وسط المحافظة"، مبينا أن "المرأة وصلت الى مستشفى السجاد، وسط النجف، وهي فاقدة للوعي".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية لدى القوات الأمنية تشير الى أن المرأة متزوجة وهي من مواليد 1997 وان الحادثة كانت شروعا بالقتل".

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