في ديالى والبصرة.. مجهولون يقتحمون منزلاً ومحال تجارية ويسرقون مبالغ مالية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بتعرض منزل للسرقة في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، في ثاني عملية سرقة خلال ساعات، وفي البصرة تمت سرقة مواد ثمينة ومبلغاً مالياً من محال للمواد الإنشائية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين اقتحموا منزل مواطن في منطقة الحويش التابعة لناحية هبهب بأطراف قضاء الخالص وسرقوا منه مبلغا مقداره 32 مليون دينار ومصوغات ذهبية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وملاحقة الجناة"، لافتاً إلى أن "اللصوص نفذوا السرقة مستغلين عدم تواجد العائلة في المنزل".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الحادثة تعتبر الثانية في الخالص حيث شهدت الساعات الماضية اقتحام مسلحين لمعرض سيارات وتقييد حراسه وسرقة سيارتين الأولى نوع (كامري) والأخرى (لاندكروزر) المعروفة محلياً بـ(جكسارة)، وفروا إلى جهة مجهولة".

وفي السياق، قال مصدر أمني في البصرة لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة 6:30 صباح اليوم، قامت مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة نوع (تاهو) مظللة تحمل لوحات تسجيل مدنية، بكسر أقفال محال لبيع المواد الإنشائية في منطقة المشراق، وسرقوا مواداً ثمينة ومبلغاً مالياً يُقدر بأكثر من 30 مليون دينار ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً للتوصل إلى الجناة".