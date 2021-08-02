في ديالى.. منتسب امني يقتل زوجته وشخصاً آخر لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بأن منتسبا امنيا قتل زوجته أمام المارة وسلم نفسه للشرطة، مشيرا الى ان المنتسب اعترف ايضا بقتله لمراهق دون سن البلوغ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المنتسب أطلق النار على زوجته وسط الشارع في منطقة الكاطون غرب مدينة بعقوبة، ثم بتسليم نفسه للشرطة، واعترف بأنه قتل مراهقاً ورمى جثته على الطريق السياحي في ناحية بهرز قرب قرية "برغة".

وبين ان المتهم يخضع للتحقيق حالياً لاتخاذ الاجراءات القانونية واحالته الى الجهات القضائية.

وافاد مصدر محلي في وقت سابق لوكالة شفق نيوز بالعثور على جثة مراهق مواليد 2004 على طريق يربط ناحية بهرز وقضاء بعقوبة في اطراف قرية "برغة".