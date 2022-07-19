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في ديالى .. مقتل منتسب أمني بشجار مسلح و"صعقة كهربائية" تنهي حياة شاب

Category: أمـن

Date: 2022-07-19T06:34:18+0000
في ديالى .. مقتل منتسب أمني بشجار مسلح و"صعقة كهربائية" تنهي حياة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع منتسب أمني بشجار مسلح، فيما لقي شاب مصرعه بـ"صعقة كهربائية" في ثالث حادثة تسجلها المحافظة خلال أسبوع واحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "منتسباً في الشرطة قُتل بسبب خلاف على بيع سيارة تطور الى شجار مسلح كان المنتسب وعدد من أفراد أسرته طرفاً فيه ما تسبب بإصابته بطلق ناري في منطقة (دور قلم حاج) في أطراف ناحية مندلي (٩٣ كم شرق بعقوبة)، ما أدى الى وفاته في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفضت النزاع وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته والقبض على الجناة والمتسببين بالحادث".

من جهة أخرى افاد المصدر أيضاً لوكالة شفق نيوز إن "شاباً لقي مصرعه بصعقة كهربائية داخل منزله في ناحية المنصورية (٤٥ كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر أن "جثة الشاب تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في ديالى خلال أسبوع، إذ تشهد ديالى بين الحين والآخر حوادث صعقات كهربائية خلفت العديد من الضحايا.

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