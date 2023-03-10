في ديالى.. قوات خارجية تدك أوكار أخطر المطلوبين وتعتقل عدداً منهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باعتقال قوات خاصة من بغداد، عدد من "المطلوبين الخطرين" بعد مداهمة أوكارهم ومقارهم في مناطق عدة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القوات الخاصة التي دخلت ديالى ليلة أمس بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شنت عمليات مداهمة وملاحقة لمطلوبين خطيرين في بعقوبة وقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، مطاردين منذ سنوات بينهم قيادات وزعماء مجاميع مرتبطين بجهات متنفذة دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "العمليات مستمرة لتنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة منذ سنوات بحق المتورطين بجرائم وتهم متعددة"، مشيراً إلى أن "الهدف من العمليات بسط الأمن والاستقرار وإنهاء الانفلات الأمني في بعض المناطق التي تشهد صراعات متعددة".

وبوقت سابق من فجر اليوم، دخلت قوات خاصة من بغداد إلى محافظة ديالى، لفرض الأمن والقانون واعتقال المطلوبين بتهم مختلفة، استناداً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني.