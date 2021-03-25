في ديالى.. فتاة تنهي حياتها بسلاح والدها

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، يوم الخميس، بمقتل فتاة عن طريق الخطأ، جراء عبثها بسلاح والدها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة كانت تعبث بسلاح والدها داخل المنزل في إحدى قرى ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، وضغطت على زناد الإطلاق ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

يشار إلى أن أغلب البيوت العراقية يوجد فيها قطعة سلاح أو أكثر، وحوادث القتل الخطأ أثناء عبث الأطفال بالأسلحة أو عند تنظيفها وادامتها من قبل حاملها تحدث بين وقت وآخر.