في ديالى.. شابان يفقدان حياتهما لانقاذ اطفال من الغرق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، بغرق شابين في اطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابين في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهما من سكان حي الشهداء في جلولاء، غرقا في نهر ديالى اثناء محاولتهما انقاذ اطفال من الغرق".

واضاف ان "الشابين تمكنا من انقاذ الاطفال الا انهما لم يتمكنا من النجاة"، مشيرا الى ان "غواصين وفريق انقاذ مختص تمكنوا من انتشال جثتي الغريقين".

وتشهد ديالى خلال موسم الصيف حوادث غرق بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية لممارسة السباحة في الانهر والجداول.