في ديالى.. سقوط ضحية اصابة اخرين من الجيش العراقي باشتباكات مع داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، بسقوط ضحية وإصابة آخرين من الجيش العراقي باشتباك مع عنصر من تنظيم داعش متحصن داخل وكر شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من الفرقة الأولى في الجيش داهمت وكرا لداعش قصفته طائرات القوة الجوية يوم امس في منطقة (نارين) في اطراف ناحية قره تبه، قرب مقتربات بحيرة حمرين، واسفر عن قتل ثلاثة عناصر من داعش والرابع ما زال حيا متحصناً داخل الوكر".

وبين ان "قوات الجيش اشتبكت مع الداعشي المتحصن داخل الوكر ما سبب سقوط ضحية من الجيش واصابة اخرين لم يحصَ عددهم حتى الان، والاشتباكات ما زالت مستمرة".

وافاد مصدر امني في ديالى امس السبت بأن القوة الجوية العراقية قصفت وكرا لداعش في منطقة نارين شمال شرق قره تبه بمحاذاة بحيرة حمرين، مؤكدا ان الضربة دمرت وكراً داعش دون بيان حجم الخسائر والحصيلة الدقيقة للضربة الجوية.