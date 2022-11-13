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في ديالى.. حملة لملاحقة مهربي النفط في حدود بغداد وتدمير 5 اوكار لعصابات الجريمة

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T10:25:10+0000
في ديالى.. حملة لملاحقة مهربي النفط في حدود بغداد وتدمير 5 اوكار لعصابات الجريمة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الاحد، بتنفيذ حملات امنية واسعة لملاحقة عصابات تهريب النفط بين ديالى وحدود بغداد وتدمير 5 اوكار لعصابات الجريمة في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوات مشتركة من الشرطة والقوى الساندة شنت حملة تفتيش ومطاردة لاوكار عصابات تهريب المشتقات النفطية بين ديالى وبغداد بعد معلومات بعودة أعمال التهريب المنظمة بين ديالى ومناطق بغداد".

وأضاف المصدر؛ أن "العمليات أسفرت عن قطع طرق التهريب والتسلل لعصابات تهريب المشتقات النفطية ومنعها من العبث بمقدرات المحافظة وتفادي أزمات وخيمة على دخل المواطن واحتياجاته  النفطية".

وفي شأن متصل وبحسب المصدر نفسه شنت قوات الرد السريع وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني حملة تفتيش في بساتين (ذيابة وزهيرات والعواشك) التابعة لناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة).

واوضح المصدر؛ ان "العمليات اسفرت عن تدمير خمسة اوكار تابعة لعصابات الجريمة المنظمة ومنعها من شن عمليات وهجمات تستهدف الأمن المجتمعي والاقتصادي"، مؤكدا ان "العمليات مستمرة في مطاردة المطلوبين للقضاء في المحافظة".

وتنشط في قرى ناحية ابي صيدا الساخنة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لم تفلح العمليات والجهود الأمنية في تحييدها وانهاء نشاطها بسبب الارتباطات  والتدخلات السياسية وارتباطها بأجندات طائفية.

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