سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ديالى.. إحباط هجوم لداعش ومقتل شاب بظروف غامضة

Category: أمـن

Date: 2021-05-11T20:53:22+0000
في ديالى.. إحباط هجوم لداعش ومقتل شاب بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء بإحباط هجوم لداعش شمالي ديالى، فيما أشار مصدر آخر إلى مقتل شاب في اطراف قضاء المقدادية بظروف غامضة.

وقال فتاح العزاوي آمر الفوج الرابع من لواء نداء ديالى لوكالة شفق نيوز، إن قواته وباسناد من أبناء العشائر أحبطت تعرضا لداعش من ثلاثة محاور في الشريط الفاصل بين منطقة الصفرة (٢٠ كم شمال العظيم) وحدود منطقة حمرين المحاذية لقضاء كفري التابع لإقليم كوردستان.

وأكد العزاوي أن قواته وأبناء العشائر أجبروا عناصر داعش على الفرار نحو اطراف حمرين في وادي الشنشال القريب من قضاء كفري.

وفي حادث آخر، أفاد مصدر أمني بمقتل شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما قرب حاجز تفتيش في اطراف قضاء المقدادية في الطريق المؤدي إلى بغداد.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز أن سبب الحادث مشاجرة مع أفراد حاجز التفتيش دون أن يحدد هوية القوة المتواجدة أن كانت رسمية أو خارج تشكيلات الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.

وأوضح أن الصبي كان برفقة شخص آخر في شاحنة تحمل بضاعة من مبردات الهواء في طريقها إلى محافظة النجف دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

واضاف أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث.

related

إصابة شرطي برصاص قناص في ديالى

Date: 2021-02-15 16:29:31
إصابة شرطي برصاص قناص في ديالى

داعش يختطف مدنيين اثنين شمال شرقي جلولاء

Date: 2020-12-30 15:50:22
داعش يختطف مدنيين اثنين شمال شرقي جلولاء

الاطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب لداعش في محافظة عراقية

Date: 2019-07-30 12:57:33
الاطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب لداعش في محافظة عراقية

ديالى.. قصف صاروخي يطال مقبرة ويوقع جريحاً

Date: 2021-05-07 17:27:19
ديالى.. قصف صاروخي يطال مقبرة ويوقع جريحاً

الحشد ينجح في قطع الممرات المائية لداعش في مناطق ساخنة بالعراق

Date: 2021-01-15 09:37:36
الحشد ينجح في قطع الممرات المائية لداعش في مناطق ساخنة بالعراق

الطيران الحربي ومدفعية الحشد يدمران مواقع لداعش في ديالى

Date: 2021-03-05 08:28:46
الطيران الحربي ومدفعية الحشد يدمران مواقع لداعش في ديالى

تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها في ديالى

Date: 2020-11-05 21:05:15
تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها في ديالى

مقابل فدية مالية .. داعش يطلق سراح شقيقين مختطفين شمالي ديالى

Date: 2020-06-06 12:04:31
مقابل فدية مالية .. داعش يطلق سراح شقيقين مختطفين شمالي ديالى