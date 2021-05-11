في ديالى.. إحباط هجوم لداعش ومقتل شاب بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء بإحباط هجوم لداعش شمالي ديالى، فيما أشار مصدر آخر إلى مقتل شاب في اطراف قضاء المقدادية بظروف غامضة.

وقال فتاح العزاوي آمر الفوج الرابع من لواء نداء ديالى لوكالة شفق نيوز، إن قواته وباسناد من أبناء العشائر أحبطت تعرضا لداعش من ثلاثة محاور في الشريط الفاصل بين منطقة الصفرة (٢٠ كم شمال العظيم) وحدود منطقة حمرين المحاذية لقضاء كفري التابع لإقليم كوردستان.

وأكد العزاوي أن قواته وأبناء العشائر أجبروا عناصر داعش على الفرار نحو اطراف حمرين في وادي الشنشال القريب من قضاء كفري.

وفي حادث آخر، أفاد مصدر أمني بمقتل شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما قرب حاجز تفتيش في اطراف قضاء المقدادية في الطريق المؤدي إلى بغداد.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز أن سبب الحادث مشاجرة مع أفراد حاجز التفتيش دون أن يحدد هوية القوة المتواجدة أن كانت رسمية أو خارج تشكيلات الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.

وأوضح أن الصبي كان برفقة شخص آخر في شاحنة تحمل بضاعة من مبردات الهواء في طريقها إلى محافظة النجف دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

واضاف أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث.