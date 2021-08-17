في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصر من داعش أثناء محاولته تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب غربي بعقوبة، فيما كشفت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، عن المرحلة الأولى لعملياتها العسكرية شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية بني سعد، نجم السعدي، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الجيش تمكنت من قتل ارهابي حاول زرع عبوة ناسفة تحت أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة (العليج) شمال شرقي الناحية قرب منطق الهاشميات".

وبين ان "قوات الجيش أحبطت محاولة التفجير من خلال تعقب ورصد مفارز الجيش المرابطة قرب الأبراج".

وتتعرض ابراج الطاقة لهجمات مستمرة تنفذها عناصر داعش لاغراض تخريبية او انتقامية او جهات مرتبطة بالحكومة لمنافع مادية واقتصادية.

الى ذلك، أعلن قائد العمليات طالب الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العمليات العسكرية التي انطلقت اليوم، في أطراف بحيرة حمرين، ونهر نارين، شمال شرقي ديالى، اسفرت عن تأمين مساحات كبيرة من هذه المناطق وتفتيش عدد من القرى القريبة من البحيرة".

وبين أن "الاجهزة الامنية استطاعت رفع خمس عبوات ناسفة وتدمير ثلاث مضافات، فضلاً عن تفكيك جسر يستخدمه عناصر داعش على نهر نادين، والاستيلاء على دراجة نارية تعود لتنظيم داعش بعد الاشتباك معهم قرب نارين شمالي المقدادية".

وأطلق الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية أطلق عليها "عاشوراء الكرامة" لملاحقة خلايا داعش في مناطق شمال شرق المحافظة.