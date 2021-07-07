في ديالى.. تفجير عبوة ناسفة وإحباط محاولة استهداف أبراج كهرباء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الاربعاء بتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة في ناحية جلولاء، وإحباط تفجير أبراج الكهرباء شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "وحدة مكافحة المتفجرات في اللواء 53 منن الفرقة الاولى للجيش العراقي فجرت عبوة ناسفة مزروعة في احد الطرق في حي السلام بناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)".

وبين المصدر ان "العبوة قديمة تعود لسنوات عدة وتم تفجيرها دون اي اصابات بشرية"

وفي تطور منفصل، أفاد المصدر ذاته باحباط محاولة لتفجير ابراج الكهرباء شمالي ناحية العظيم الواقعة على بعد 60 كم شمال بعقوبة.

وأوضح أن "قوات من لواء نداء ديالى للحشد الشعبي تصدت لمجموعة من مسلحي داعش كانوا يستقلون دراجات نارية حاولوا تفجير ابراج للطاقة في قاطع الصفرة شمالي العظيم.

واضاف المصدر ان "قوات الحشد اجبرت عناصر داعش الى الفرار نحو التلال البعيدة عند حدود ديالى -صلاح الدين".

وتصاعدت وتيرة الهجمات على أبراج الكهرباء في الأسابيع الأخيرة بأنحاء العراق، ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد، وتسبب أيضاً بإطفاء تام لمنظومة الكهرباء في البلاد يوم الجمعة لعدة ساعات.