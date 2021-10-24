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في ديالى.. انهيار نفسي يدفع امرأة خمسينية للانتحار ومصرع مدني بحادث سير

Category: أمـن

Date: 2021-10-24T09:23:35+0000
في ديالى.. انهيار نفسي يدفع امرأة خمسينية للانتحار ومصرع مدني بحادث سير

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاحد، بانتحار امرأة خمسينية بسبب تدهور حالتها النفسية، فيما لقي رجل مصرعه بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة تبلغ من العمر 50 عاما اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في منطقة دلي عباس ضمن ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص 45 كم شمال شرق بعقوبة".

وبين ان "سبب الانتحار هو حالة نفسية تعاني منها المرأة"، مشيرا الى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي من قبل ذويها ودورية من شرطة المنصورية".

وتشهد ديالى ارتفاعا بمعدلات الانتحار خلال الاعوام الاخيرة لاسباب نفسية ومعيشية او التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، قال المصدر ان "مدنيا يستقل دراجة هوائية لقي مصرعه بحادث دهس على  طريق بغداد - كركوك في اطراف ناحية هبهب 8 كم شمال غرب  قضاء الخالص".

واضاف ان "جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى حوادث سير متصاعدة بسبب سوء منظومة الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية.

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