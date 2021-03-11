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في ديالى .. الأمن يداهم "أوكاراً" لداعش ويعثر على مفاجأة

Category: أمـن

Date: 2021-03-11T11:56:22+0000
في ديالى .. الأمن يداهم "أوكاراً" لداعش ويعثر على مفاجأة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس بضبط مواد مخدرة وكحول في اوكار لتنظيم داعش شمالي ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الامن و خلال عمليات تمشيط حوض شمالي جلولاء عثرت على مخدرات ومشروبات كحولية "خمور" في اوكار داعش في قرى"الإصلاح وام الحنطة".

وأضاف أن قوات الأمن صادرت المواد المخدرة واتلفت المشروبات الكحولية، مؤكدا أن عناصر داعش تمارس عمليات تهريب ومتاجرة بالمخدرات في المناطق النائية والحدودية في ديالى".

وتواصل قوات الامن والحشد عمليات تطهير لمناطق حوض شمالي جلولاء شملت ضربات جوية وتجريف لفتح ممرات في البساتين الكثيفة منع اختباء عناصر داعش في تلك البساتين واتخاذها منطلقا للهجمات المسلحة المختلفة.

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