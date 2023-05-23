في ديالى.. العثور على جثة موظف قضى طعناً و"حالة حرجة" لناشط بعد اعتداء بـ"الهراوات"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة موظف قضى طعناً بالسكاكين، فيما اعتدت مجموعة مسلحة بـ"الهراوات" على ناشط سياسي في مكتب للعقارات يديره، في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الأمن عثرت على جثة تعود لرجل يعمل موظفاً في وزارة التجارة وعليها اثار طعنات بالسكاكين على ضفاف نهر ديالى في مدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

من جهة أخرى قال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة مسلحة اقتحمت بـ" بالهراوات" مكتب عقارات في مركز قضاء مندلي، يديره الناشط السياسي عمر عادل القيسي وانهالوا عليه بالضرب مما أدى الى اصابته في مناطق عدة من جسمه و رأسه".

واضاف المصدر أن "القيسي فقد الوعي وتم نقله الى مستشفى بلدروز العام وحالته حرجة حالياً فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".