في ديالى .. اغتيال مدني اصابة سائق "ستوتة" بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، باغتيال مزارع في أطراف قضاء بلدروز، (شرق بعقوبة)، لأسباب مجهولة فيما اصيب سائق (ستوتة) بجروح بليغة جراء حادث مروري في أطراف قضاء الخالص (شمال شرق بعقوبة).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين اغتالوا شابا يعمل في مجال الزراعة قرب منزله بإطلاقات نارية في اطراف قضاء بلدروز(٣٠ شرقي بعقوبة)، ولاذوا بالفرار".

وأضاف المصدر أن "قوات الامن فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته الغامضة ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى اغتيالات مستمرة لدوافع الثأر أو الخلافات الشخصية أو دوافع ارهابية.

وفي حادث اخر وبحسب المصدر نفسه "أصيب سائق دراجة نارية (ستوتة)، بجروح بليغة جراء اصطدام عجلته مع مركبة أخرى في اطراف قضاء الخالص (١٥ كم شمال شرق بعقوبة).

واضاف المصدر أن "السائق نقل إلى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".