في ديالى .. اعتقال 20 مطلوباً على "القائمة السوداء" خارج المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، باعتقال 20 مطلوبا على القائمة السوداء خارج حدود المحافظة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والاستخبارية في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان التعقب والتنسيق الاستخباري بين ديالى والمحافظات الاخرى وابرزها اقليم كوردستان أثمرت عن اعتقال 22 مطلوبا خلال العام 2022 المنصرم ضمن القائمة السوداء وبتهم الإرهاب .

واكد ان التنسيق والتعاون الاستخباري وتعميم قوائم المطلوبين أسهم في اصطياد قيادات وعتاة الارهاب والجريمة المنظمة في عدة محافظات ما أدى بتضاؤل نشاط وتحرك المطلوبين والعصابات الاجرامية.

واشار الى استمرار تعميم اسماء المطلوبين للاجهزة الامنية والاستخبارية في عموم المحافظات لملاحقتهم واعادتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.