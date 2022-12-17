في ديالى.. اعتقال شاب وشقيقته حاولا قتل "خطيبها"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، باعتقال شاب وشقيقته بعد قيامهما بمحاولة قتل "خطيبها" لأسباب غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت شابا يبلغ من العمر 29 عاما مع شقيقته البالغة من العمر 27 عاما لتورطهما بمحاولة قتل خطيب شقيقته المتورطة بالمحاولة، في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة".

وبين أن "الشاب أطلق النار على صهره في اطراف قضاء الخالص، بعد عودتهما من مدينة بعقوبة امس الجمعة، ما تسبب بإصابة المجنى عليه بجروح بليغة، وهو يرقد الآن في مستشفى بعقوبة بحالة حرجة".

وتابع المصدر ان "الرجل المصاب تولد 1969 وسبق وأن أتم خطبته من شقيقة الجاني، وهي الزوجة الثالثة له، وكان متواجدا بضيافة بضيافة أهل خطيبته في دارهم الواقع بحي النور في الأطراف الجنوبية لقضاء الخالص ووقع الحادث بعد عودته مع صهره من بعقوبة"، مشيرا إلى ان أسباب الجريمة غامضة ولا زالت قيد التحقيق.

وابلغ مصدر امني أمس الجمعة لوكالة شفق نيوز، ان "مدنيا اصيب بجروح بليغة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مرافق له في سيارته الشخصية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر أن "المصاب يعمل سائق اجرة وأن من قام بقتله مقرب منه لأسباب ودواعي غامضة حتى الان"، مشيرا الى نقل المصاب الى مستشفى بعقوبة فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.