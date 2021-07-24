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في ديالى..اصابة طفل رضيع بنزاع مسلح و"مخرب" يحرم منطقة كاملة من كهرباء

Category: أمـن

Date: 2021-07-24T06:08:31+0000
في ديالى..اصابة طفل رضيع بنزاع مسلح و"مخرب" يحرم منطقة كاملة من كهرباء

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية في محافظة ديالى يوم السبت بإصابة طفل رضيع برصاصة في رأسه جراء نزاع بين أُسرتين في أطراف بعقوبة فيما قام أحد الأشخاص بتعطيل احدى المولدات الاهلية في قضاء الخالص.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، ان نزاعا بين عائلتين تخلله اطلاق نار في حي التحرير في اطراف بعقوبة تسبب باصابة طفل رضيع يبلغ من العمر 9 اشهر برصاصة في راسه.

واضاف المصدر" ان قوات الامن تدخلت وفضت النزاع وفتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابساته فيما يرقد الطفل المصاب في مستشفى بعقوبة وهو بحالة حرجة. "

وفي حادث منفصل اقدم احد الاشخاص على وضع مادة السكر في محرك لمولدة اهلي في احد القرى في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة ما تسبب بتعطيل المولد وحرمان القرية بكاملها من الكهرباء بحسب مصدر محلي ثان.

واكد المصدر ان قوات الامن تحقق بملابسات الحادث التي ترجح اسبابه لخلافات بسبب ساعات التشغيل او ربما خلافات شخصية اخرى.

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