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في ديالى.. اختطف صديقه وجعل قبره في بستان قرب بعقوبة

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T18:23:19+0000
في ديالى.. اختطف صديقه وجعل قبره في بستان قرب بعقوبة

شفق نيوز/ افاد  مصدر محلي، يوم السبت، بأن شاباً أقدم على اختطاف صديقه وقتله ودفنه في اطراف ناحية قرب بقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا اختطف صديقه في منطقة الحساوية الواقعة في اطراف ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) وأقدم على قتله ودفنه في احد البساتين"، مشيراً إلى "تلقي الأجهزة الامنية بلاغات من ذوي الضحية قامت على اثرها مفارز استخبارية بملاحقة الجاني واعتقاله".

وأكد المصدر، أن "الجاني اعترف بقتل صديقه ودفنه بسبب خلاف نشب بينهما"، دون ان يدلي المصدر بأية معلومات عن نوع الخلاف، فيما لفت إلى أن "الاجهزة الامنية اتخذت الاجراءات القانونية بحق الجاني".

وتسود  ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) نزاعات واقتتال عشائري في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسببت بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح آخرين.

وتحدث تعرضات واحداث امنية بين الحين والآخر بسبب وجود ملاذات ومعاقل للإرهابيين في القصبات والقرى التي تحوي بساتين كثيفة حولتها عصابات داعش الى مخابئ آمنة.

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