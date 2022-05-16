في خمس محافظات.. مصرع شخص ومقتل آخر والإطاحة بتجار مخدرات وتفكيك عصابة سرقة

Category: أمـن

Date: 2022-05-16T11:50:03+0000

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية وأمنية عراقية، يوم الإثنين، بمصرع شخص بحادث سير في محافظة واسط، في وقت شهدت فيه محافظة ميسان قتل أب لابنه بسبب مشاجرة. وقالت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين الاولى نوع باجيرو والمركبة الثانية نوع سكانيا تريلة في محافظة واسط طريق جصان، بسبب الاجتياز الخاطئ لصاحب المركبة الثانية والسرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة الأولى"، موضحة أن "الحادث ادى إلى وفاة سائق المركبة الأولى نوع ميتسوبيشي باجيرو". وفي ميسان، القت مفارز مديرية شرطة المحافظة ، القبض على أب قتل ابنه رمياً بالرصاص ، بسبب مشاجرة جرت بينهما في منزلهما الواقع بإحدى مناطق قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة.. وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم شرطة المجر الكبير بالاشتراك مع الاستخبارات وبعد تلقيها بلاغ مفاده تعرض أحد المواطنين (الإبن) إلى اصابة بطلق ناري في منطقة الرأس ووفاته في الحال من قبل الجاني (الأب) حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (الأب) بعد ساعتين من تنفيذ جريمته وذلك خلال جمع المعلومات عن مكان تواجده ومداهمة منزل احد اقاربه الذي كان مختبأ فيه". ولفتت الى ان "سبب القتل هو رفض ابنه الامتثال لطلبه بعدم اطلاق النار على جاره اثر مشاجرة حدثت بينهما مما اضطر لاخذ السلاح واطلاق النار عليه"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً بغية عرضه على القضاء". وشهدت ميسان ايضا وفقا لمصدر محلي انهيار جسر في احدى مناطقها، مشيرا الى ان الدفاع المدني انتشل شاحنة ووضع الأشرطة التحذيرية. والى النجف حيث افاد مصدر امني بالاطاحة بتاجرين اثنين من تجار الحبوب المخدرة في احد الاحياء الشمالية بالمحافظة وبحوزتهم 2000 حبة مخدرة. ولفت المصدر الى ان "احد المعتقلين كان قد اطلق سراحه حديثا بعد توقيفه على نفس الجريمة". وفي الديوانية تمكنت والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إحكام قبضتها على عصابة سرقة وتسليب العجلات وبحوزتهم اختام مزورة في الديوانية. وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الوكالة العاملة في محافظة الديوانية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مشتركين بعدة عمليات سرقة وتسليب للعجلات ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد متابعة في المحافظة واستحصال الموافقات القضائية بعد تشخيص المتهمين والوصول الى أماكن تواجدهم والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم اختام مختلفة لدوائر الدولة ومستمسكات وبطاقات سكن وطوابع وهويات احوال جميعها مزورة ومسدس صوتي". وأضافت، "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بقيامهم باكثر من عملية سرقة وتسليب للعجلات تحت تهديد السلاح ومن ضمنها تسليب عجلة على طريق المحافظة في الشامية واخرى في حولي ام الخيل بنفس المحافظة، حيث تم تصديق اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية". وفي بغداد، تمكنت مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة في مديرية مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد تلقيها بلاغا بوجود حادث سرقة عجلة ضمن قاطع المسؤولية. وقالت المديرية في بيان، إن "فريق عمل قام بمتابعة الحادث بعد التحري وجمع المعلومات وباستخدام الطرق الفنية الحديثة التي أثمرت عن الوصول إلى المتهم والقبض عليه وضبط العجلة المسروقة، دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات". إلى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام الكرامة القبض على متهم لقيامه بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية وضبط بحوزته سلاح من نوع مسدس ، حيث تم عرض المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٢٤ أسلحة لينال جزاءه العادل .

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