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في خطوة أولى منذ 15 عاماً.. تحريك الفرقة الخامسة من ديالى إلى الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T08:04:52+0000
في خطوة أولى منذ 15 عاماً.. تحريك الفرقة الخامسة من ديالى إلى الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري مسؤول، يوم الاثنين، بأن الجيش العراقي نفذ خطة انتشار جديدة بين محافظتي ديالى والانبار.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أوامر من وزارة الدفاع العراقية صدرت مؤخراً تقضي بنقل الفرقة الخامسة للجيش، والمتمركزة في محافظة ديالى، منذ 15 عاماً، إلى محافظة الانبار ضمن خطة انتشار جديدة للقطعات العسكرية.

وأوضح المصدر، أن الفرقة الخامسة للجيش سيتم نقلها إلى محافظة الانبار، واستبدالها بالفرقة الأولى بحسب خطط إعادة انتشار القطعات الأمنية.

يذكر أن الفرقة الخامسة للجيش العراقي تتولى حماية قواطع ديالى منذ عام ٢٠٠٦ وحتى صدور أمر نقلها للأنبار.

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