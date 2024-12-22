"في خطوة غير معلنة".. تحرك سريع لقوات أمريكية من العراق إلى سوريا

شفق نيوز/ كشف مصدر في التحالف الدولي، يوم الأحد، عن تحرك العشرات من القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية باتجاه سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة الأمريكية قررت نقل العشرات من جنودها المتواجدين في القواعد العسكرية بالعراق إلى سوريا".

وأوضح، أن "عملية النقل هي لحماية القواعد والمنشآت الأمريكية الموجودة في سوريا".

وكان مسؤول الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، جميل رحمانو، أكد لوكالة شفق نيوز، أول أمس الجمعة، أن التحالف الدولي مستمر في التزامه بحماية المنطقة الكوردية في سوريا من أي تصعيد عسكري، مشيراً إلى مقترح لتحويل "كوباني" إلى منطقة منزوعة السلاح.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة "تنظيم الدولة" الذي استولى عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته لاحقاً.