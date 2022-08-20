في حصيلة أولية.. مصرع ثلاثة مدنيين بحادث سير "مروع" شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين بمصرع ثلاثة مدنيين في حصيلة أولية بحادث سير"مروع"، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة تويوتا (حكومية) وسيارة نوع G.M.C قرب سيطرة العقرب على طريق الموصل- الشرقاط، شمالي صلاح الدين، ما أدى الى وفاة 3 أشخاص في حصيلة أولية".

وأضاف المصدر أن"جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق مروري بالحادث".

وتشهد محافظات عدة تصاعداً بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية وسوء منظومة الطرق و فوضى الإجراءات المرورية.