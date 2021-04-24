في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

شفق نيوز/ عثرت فرق الدفاع المدني، على جثث 27 شخصاً قضوا بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحصيلة قابلة للزيادة، وأن فرق الدفاع المدني في بحث مستمر عن ناجين أو ضحايا.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في هناك للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

وكانت مديرية الدفاع المدني أعلنت عن تمكنها من السيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها جنوب شرقي بغداد .

من جهته قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحفيين إنه تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً أن الدفاع المدني تؤكد تسجيل ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، مبينا انه لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق.