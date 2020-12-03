"في حصيلة غير مسبوقة منذ أعوام".. العثور على 67 جثة مجهولة في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي خاص، يوم الخميس، عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها.

وبين أن أغلب تلك الجثث بدت عليها آثار ضرب في اماكن متعددة.

وأشار إلى "اجراء فحوصات DNA لجثث المتوفين وتصوير ما ضبط معهم من ملابس وغيرها وحفظها في حال مراجعة ذويهم للسؤال عنهم".

من جانبه أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الداخلية رصدت ارتفاعاً بحالات الاغتيال في العاصمة بغداد مؤخراً، "بشكل غير مسبوق منذ أعوام".

وأضاف، "تم رصد اغتيال نحو خمسة نشطاء في العاصمة، والبقية متفرقة بين خلافات عشائرية وعائلية، وعمليات سرقة وتسليب تنتهي بتصفية الضحايا".

وشهدت بغداد ومدن في جنوب العراق، ارتفاعاً بحالات اغتيال تطال ناشطين بساحات التظاهرات بشكل منظم.