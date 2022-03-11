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في حادث هو الثاني خلال ساعات.. العثور على جثة مرمية بسدة مدينة الصدر- صورة-

Category: أمـن

Date: 2022-03-11T21:56:09+0000
في حادث هو الثاني خلال ساعات.. العثور على جثة مرمية بسدة مدينة الصدر- صورة-

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بالعثور على جثة شاب مرمية بالرصاص في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوريات الشرطة عثرت مساء الجمعة على جثة شخص في منطقة السدة بمدينة الصدر، وبعد التعرف على الأوراق الثبوتية تبين ان الجثة تعود لشخص في الأربعينيات من عمره يدعى (ح، ع، الدراجي) من سكنه قطاع ٧٣ في مدينة الصدر يعمل كاسباً".

وأضاف أن الجثة كانت عليها اثار إطلاق نار في منطقة البطن.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية عثرت على جثة تعود لأمرأة تبلغ من العمر 28 عاماً عليها اثار اطلاق نار مرمية بالقرب من سيطرة النحالات ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

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