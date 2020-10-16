في حادث غريب.. موصلي يتفاجأ بـ"عشرات القنابل" داخل منزله (صور)

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T16:03:46+0000

شفق نيوز/ تفاجأ مواطن من اهالي الموصل، يوم الجمعة، بوجود اكثر من 100 قنبلة محلية الصنع داخل منزله الذي كان مقراً لتنظيم داعش.

وقال مسؤول شعبة الاعلام والعلاقات في مديرية الدفاع المدني بنينوى المقدم سعد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً اتصل بهم وابلغ عن ظهور عشرات القنابل داخل منزله الواقع في حي الرفاعي الواقع في الجانب الايمن من المدينة عندما حاول رفع الانقاض منه واعادة ترميمه للعودة اليه".

ولفت الى أن "المنزل كان احد المقرات الامنية لداعش عندما كان مسيطراً على المدينة"، لافتا الى أن "صاحب المنزل عاد الى المدينة قبل فترة وجيزة، وعندما حاول رفع الانقاض من الجزء المتضرر منه تفاجأ بظهور هذه القنابل مما جعله يتصل بكوادر الدفاع المدني ليقوموا برفعها ونلقها الى مكان آمن".

واشار الجبوري الى أن "المخلفات كانت عبارة عن قنبلة موقوتة وسط الحي السكني ولكن الحظ كان حليفاً للسكان المتواجدين في الحي ولم تنفجر احداهن في وقت سابق".

وتابع أن "مديرية الدفاع المدني تعمل بصورة مستمرة على رفع المخلفات الحربية واستلام البلاغات من من المواطنيين"، مشيراً الى ان "التنظيم قد خلف اطناناً من القنابل والصواريخ والعبوات الناسفة في المدينة قبل طرده منه".

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