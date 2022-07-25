في حادث جنائي.. العثور على جثتي امرأتين "متفحمتين" شمالي الموصل

شفق نيوز/ عثرت شرطة نينوى على جثتي امرأتين محروقتين قرب بحيرة سد الموصل في حادث جنائي يجري التحقيق فيه.

وأبلغ مصدر أمني في شرطة نينوى وكالة شفق نيوز؛ ان الشرطة عثرت في وقت متأخر من ليلة الاثنين على جثتي امرأتين مجهولتي الهوية ومحروقتين ما بين بحيرة سد الموصل وناحية وانة شمال الموصل.

وبين المصدر؛ أن الحادث جنائي لكنه لم يستدل على معالم الامراتين بسبب شدة حرقهما حد التفحم

واضاف ان الشرطة فتحت تحقيقاً بالموضوع للوصول الى الجناة وسلمت جثتي النساء للطب العدلي بالموصل ، لكن المصدر أشار إلى ان فحص الطب العدلي حتى الان لم يشر لوجود اطلاقات او ضرب بالات بسبب تشوه المعالم للامراتين من شدة الحريق، لافتاً أن الجثتين في العشرينات من عمرهما بحسب التقديرات.