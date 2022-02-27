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في حادث جديد.. اعتقال شخص اعترض طريق زوار مرقد ديني جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-27T20:38:16+0000
في حادث جديد.. اعتقال شخص اعترض طريق زوار مرقد ديني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، باعتقال شخص متهم باعتراض زائري احد المراقد الدينية شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية أوقفت شابا يبلغ من العمر 21 عاما بعد الاعتداء على قوة مكافحة الاجرام في قضاء الشطرة شمالي وتكسير عجلتهم الحكومية قرب مرقد العباس ابن الكاظم".

وبين المصدر، ان "المعتقل كان يصر على اعتراض طريق زائري المرقد الديني رغم منع القوات الامنية له في أكثر من مرة".

يأني الحادث بعد يوم من اعتقال شخصين قاما توزيع منشورات "تحريضية" على الزوار الامام الكاظم في بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن المعتقلين أحدهما موظف في وزارة النفط، وأخر متقاعد، قاما بتوزيع المنشورات التحريضية على المراجع والمعتقدات الدينية على الزوار بالقرب من جسر الموال في شارع فلسطين ببغداد.

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