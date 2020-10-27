في حادث اشبه بافلام الاكشن.. سقوط ضحايا خلال عملية تحرير رهائن في كربلاء

شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، تفاصيل احتجاز رهائن على يد شخص تسبب بمقتل عنصري أمن وإصابة ضابط في عملية داخل المدينة، المعروفة باستقرارها امنياً.

وذكر بيان لقيادة الشرطة، "في إطار الواجبات الأمنية لمفارز مديرية الاستخبارات والتحقيقات في كربلاء المقدسة وهي القيام بالتدقيق وجرد الدور السكنية لغرض تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وحين وصولهم الى دار متهم ودون قصد ضن الأخير. أن القوة حضرت لإلقاء القبض عليه كونه مطلوباً الى مركز شرطة الحي العسكري وفق المادة 477 عقوبات/ اضرار".

وأضاف، أن "والد المتهم فتح النار على القوات الأمنية عبر بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس مع ابنه حتى تعرض ضابطين من قسم مكافحة اجرام كربلاء للإصابة، وسقط منتسب اخر ضحية، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين من مديرية الاستخبارات مع إصابة مواطن مستطرق".

ولفت البيان "لم يكتفِ المتهم عند هذا الحد بل توجه الى دار أحد جيرانه وقام بحجز سكانه رهائن، بعدها وجه قائد شرطة كربلاء بتشكيل قوة من مكافحة الإجرام وخلية الصقور والاستخبارات وقسم شرطة الاقضية وعدد من المفارز الأخرى والتوجه الى مكان الحادث لغرض السيطرة على الموقف وإيصال المتهم الى العدالة".

وأوضح "رغم محاولة المفارز المتواجدة بتهدئة الموقف لكن هؤلاء الأشخاص استمروا بعملية الرمي بالسلاح الحي، وبعد عمل أمني متواصل لساعات من قبل الأجهزة الأمنية وشرطة كربلاء ونتيجة للتدخل الشخصي لقائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني تم إنقاذ حياة الرهائن، وقام بنفسه بالدخول الى المتهم ووالده ومن ثم تسليمهما الى القضاء".



