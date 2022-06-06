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في حادثين منفصلين.. مصرع وإصابة 4 بينهم امرأة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-06T16:17:16+0000
في حادثين منفصلين.. مصرع وإصابة 4 بينهم امرأة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم امرأة في حادثين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة لقيت مصرعها بصعقة كهربائية داخل منزلها في منطقة (حمرين) التابعة لناحية السعدية.

وأضاف المصدر أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث آخر أفاد المصدر إن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بحادث سير على طريق خانقين- كوردستان".

وأشار المصدر إلى "قيام قوة أمنية بإخلاء جثث الضحية والمصابين إلى مستشفى قريب فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

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