في حادثين ببغداد.. مشاجرة بين "أبناء العم" تسفر عن مقتل أحدهم ومصرع كهربائي

شفق نيوز/ قتل شخص نتيجة مشاجرة اليوم الاثنين، فيما قضى شخص آخر نتيجة حادث عرضي في بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن نتيجة مشاكل بين الأقارب دفعت مجموعة من اولاد العم الى التشاجر مع ابن عمهم ضمن منطقة الامين الثانية وقاموا بإطلاق النار على منزله وعليه، ما اسفر عن اصابته برصاصة استقرت في صدره فارق على اثرها الحياة".

واضاف المصدر؛ ان قوة أمنية حضرت إلى موقع الحادث وقامت بنقل جثة الضحية إلى الطب العدلي لاستكمال التحقيق.

وفي حادث آخر؛ قضى رجل يعمل كهربائيا لدى شركة أبراج المستقبل نتيجة تعرضه الى صعقة كهربائية أثناء العمل ضمن منطقة الرستمية جنوبي العاصمة.