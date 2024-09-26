في حادثين ببغداد.. مسلح يفتح النار على أب وأبنه وإصابة فتاة وطفلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة أب وأبنه وفتاة وطفلة بحوادث مختلفة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً مجهول الهوية فتح نيران سلاحه نوع مسدس على أب وأبنه ضمن منطقة ابو دشير في الدورة ما أسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة فيما لاذ المسلح بالفرار".

وفي السياق، أشار المصدر الى "اصابة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات نتيجة تعرضها لحروق بسبب حريق داخل منزلهم ضمن منطقة بوب الشام، وإصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة ضمن الشارع العام في قضاء الراشدية ولاذ الداهس بالفرار".

كما لفت المصدر الى أن "صقر بغداد تمكن من رفع رمانات هجومية عدد اثنين تم رميها من قبل مجهولين على احد المنازل السكنية ضمن منطقة البلديات دون اصابات تذكر".