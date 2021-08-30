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في جنوب العراق.. جلسة سمر تتحول إلى مجزرة واعتقال امرأة تتاجر بالأطفال

Category: أمـن

Date: 2021-08-30T16:38:33+0000
في جنوب العراق.. جلسة سمر تتحول إلى مجزرة واعتقال امرأة تتاجر بالأطفال

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بتحول جلسة سمر بين أبناء عم الى مجزرة دموية، فيما ألقت شرطة البصرة القبض على امرأة تتاجر بالأطفال.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "جلسة سمر بين ابناء عم في قضاء الفجر، أقصى شمالي محافظة ذي قار، انتهت بمعركة بالأسلحة البيضاء وسقوط احد الحاضرين جريحا وبحالة خطرة، تم نقله لاحقا للمستشفى لتلقي العلاج".

وبين أن "قوة أمنية على الفور طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال ثلاثة أشخاص كانوا طرفا في المعركة".

واشار المصدر الى أن "المتهمين تم اعتقالهم وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (الشروع بالقتل)".

وفي محافظة البصرة، أفادت مديرية الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "معلومات وردت عن وجود امرأة تقوم ببيع الاطفال في قضاء الزبير، وتم على الفور تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة اجرام البصرة".

واوضحت انه "بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى مكان تواجدها وبعد اخذ الموافقات الاصولية من قاضي جرى القبض عليها داخل الدار وبصحبتها أربعة اطفال، اثنان منهما بعمر شهر وشهرين، وآخر بعمر سنتين وطفل بعمر أربع سنوات، ولا توجد مستمسكات اصولية للاطفال".

واضافت المديرية انه "تم ضبط مواد مخدرة تقدر بالغرامات مع ادوات للتعاطي بحوزة المرأة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها توقيفها وفق المادة ٦ اتجار".

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