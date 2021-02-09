في جريمة "مروعة" .. أبٌ يقتل ابنائه الثلاثة خنقاً في ميسان

شفق نيوز/ وقعت جريمة مروعة صباح اليوم الثلاثاء في قضاء "قلعة صالح" بمحافظة ميسان عندما قام أب بقتل ابنائه الثلاثة وذلك بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

وذكرت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت في بيان اليوم، انه بعد حصول حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث.

واضافت ان الجاني (والدهم) تم القبض عليه بعد هروبه من منزله ومطاردته لاكثر من ساعة، ومن خلال التحقيق معه عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة مخدرة، حيث قام الجاني بخنق اولاده الثلاثة القاصرين شنقاً حتى الموت (وهم ابنه الكبير وعمره 9 سنوات، والثاني البالغ 8 سنوات، وابنته الصغيرة البالغة 5 سنوات).

وأشارت الشرطة في بيانها الى تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتمت احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.