في ثلاث محافظات.. مصرع مدني بحادث دهس وتحرير فتاة مختطفة ومقتل حارس أمني

شفق نيوز / أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، مصرع مدني بحادث سير ضمن محافظة نينوى، في أكدت تحرير فتاة واعتقال خاطفيها في بابل.

مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "مدنياً لقي مصرعه إثر حادث سير تعرض له بعد دهس عجلة له، مما أدى إلى وفاته بالحال، في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل".

وذكر مصدر أمني آخر، للوكالة، أن "حارساً أمنياً قتل بعد سرقة سلاحه في منطقة حي الرحمة ضمن محافظة النجف، وفي ذات المنطقة التي قتل فيها الحارس، حصلت عملية سطو مسلح على دار أحد الدور السكنية وتمت سرقة مبلغ قدره ١٠ ملايين دينار".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة بابل تحرير فتاة مختطفة تنتمي لمحافظة ديالى، وإلقاء القبض على خاطفها في مدينة الحلة، وذلك بعد توفر معلومات لقسم مكافحة الإجرام، بهذه الحالة.