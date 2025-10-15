في ثلاث محافظات.. قتيلان و4 إصابات بشجارين عائليين ورصاصة مجهولة تصيب عنصر أمني

شفق نيوز- النجف/ ديالى/ ميسان

أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته بشجار مسلح مع جيرانهم، فيما قتل شخص وأصيب ابنه بحادث منفصل في ديالى، وفي ميسان أصيب عنصر أمني برصاصة مجهولة المصدر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً اندلع بين جيران في منطقة سوق شعلان بناحية القادسية في محافظة النجف، انتهى بمقتل شخص في العشرينيات من عمره، وإصابة طفلين وامرأة بجروح متفاوتة".

وأوضح أن "سبب اندلاع الشجار هو دخول حيوانات المجنى عليهم في أرض الجاني وقيامها بأكل المزروعات"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، وملاحقة الجاني الذي فر لجهة مجهولة".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بمقتل شخص وإصابة ابنه، إثر اطلاق نار بسبب خلاف عائلي في قضاء الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار بين الطرفين، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ابنه بطلق ناري وذلك في أطراف قضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة في محافظة ديالى".

إلى ذلك أبلغ مصدر أمني في محافظة ميسان، وكالة شفق نيوز، بأن "إطلاق نار مجهول المصدر حدث داخل معسكر تابع الشرطة الاتحادية وسط محافظة ميسان، أسفر عن إصابة عنصر أمني داخل المعسكر برصاص في منطقة الظهر".

ولفت إلى أنه "تم نقل العنصر المصاب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".