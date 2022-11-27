في ثلاث محافظات.. "عمليات نوعية" تطيح بأربعة دواعش (صور)

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الاحد، عن القاء القبض على اربعة من عناصر تنظيم داعش في ثلاث محافظات.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبجهد استخباري متواصل، تمكن جهاز مُكافحة الإرهـاب من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية".

وبين أن العمليات "أسفرت عن إلقاء القبض على اربعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظات بغداد، وصلاح الدين، وكركوك".