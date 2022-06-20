في ثلاث محافظات عراقية.. اعتقال 6 تجار آثار بحوزتهم مخطوطات نادرة

شفق نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن القاء القبض على ستة من المتاجرين بالاثار في العاصمة بغداد ومحافظتيّ البصرة والمثنى.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزه تمكنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة وبحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة.

واضاف ان الاعتقال تم بعد توافر معلومات استخبارية عن تحركاتهما المشبوهة واستحصال الموافقات القضائية، مشيرا الى نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود.

وعلى صعيد متصل، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبتان ومرصعتان بالأحجار الكريمة.

واشار الجهاز الى ان مفارزه تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص.

واكد انه تمت مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين واحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.