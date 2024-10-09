في ثلاث محافظات.. شاب وشقيقته يقتلان نصف عائلتهما واعتقال عنصر بجماعة "القربان" (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، يوم الأربعاء، بأن شاباً وشقيقته أقدما على ارتكاب جريمة مروعة بعائلتهما من أجل مبلغ مالي، فيما تم اعتقال أحد المروجين لجماعة "القربان" في ذي قار، وفي بغداد ألقي القبض على خمسة متهمين بالتحرش بصبي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم بالتعاون مع شقيقته على قتل والدهما وشقيقتهما وإصابة أمهما بجروح بليغة باستخدام سلاح ناري، داخل منزلهما في منطقة الموقع العسكري بمدينة الكوت مركز محافظة واسط".

وبين المصدر، أن "الشقيقين قاما بسرقة مبلغ 25 مليون دينار من دار العائلة وهربا إلى العاصمة بغداد، حيث لاحقتهما القوات الأمنية إلى هناك وألقت القبض عليهما".

ولاحقاً أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في محافظة واسط (الأمن السياحي) "تلقت معلومات تفيد بتواجد متهمين مطلوبين قضائياً لقيامهما بقتل والديهما وإصابة شقيقتهما بهدف السرقة".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وتحديد مكان تواجدهما وإلقاء القبض عليهما وتسليمهما إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل".

وفي ذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شابا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، أقدم على الانتحار بتناول سم الفئران، لكن محاولته باءت بالفشل، بعدما تم إنقاذه من قبل ذويه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "قضاء سوق الشيوخ شهد اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من قبل فريق تابع للاستخبارات العامة بتهمة الترويج لجماعة القربان في القضاء، حيث تمت إحالته للجهات المختصة من أجل إكمال الإجراءات القانونية بحقه".

إلى ذلك، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص حاولوا اختطاف فتى تولد 2011 والتحرش به "جنسياً" بحسب ادعاء والد الفتى، ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وأشار إلى أنه تم إيداع المتهمين التوقيف وفق إجراء أصولي.