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في ثلاث محافظات.. إخماد حرائق أحدها طال 15 دونماً من مزارع الحنطة (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-06-12T08:54:56+0000
في ثلاث محافظات.. إخماد حرائق أحدها طال 15 دونماً من مزارع الحنطة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إخماد 3 حرائق في محافظات كركوك وكربلاء وصلاح الدين، أحدها طال 15 دونماً من مزارع الحنطة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "في مركز التون كوبري بمحافظة كركوك أخمدت حادث حريق اندلع بأرض زراعية محصودة من محصول الحنطة بمساحة ( 15 ) دونماً وسيطرت على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها".

وأضافت أن "الفرق انقذت 30 دونماً من محصول الحنطة من الحقول المجاور وبدون اي اضرار بشرية".

وفي بيان ثانٍ، أشارت المديرية إلى أن مفارزها "في الهندية بكربلاء أنقذت فتاة كادت أن تصلها النيران وأخمدت حادث حريق اندلع بدار سكن في منطقة نهر السلام بقضاء الهندية بسبب تماس كهربائي داخلي وسيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد إخراج الفتاة من داخل الدار وتحد من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية".

وتابعت أن مفارزها "في مركز طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين أخمدت حادث حريق اندلع بدار سكن في حي الجمهورية بقضاء الطوز وسيطرت على النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها بأقل الخسائر المادية وبدون اي اضرار بشرية".

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