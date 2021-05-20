في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

شفق نيوز / اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، تاجر مخدرات بعد مطاردة أدت لحوادث سير في النجف، فيما ألقت القبض على امرأتين بتهمة سرقة المصوغات الذهبية في البصرة، في حين عثرت على جثت شاب قضى غرقا في ذي قار.

في النجف، لاحقت قوة أمنية أحد تجار المخدرات وقامت بمحاصرته في شارع الإسكان وسط المدينة، وجرى تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية التي طاردته وسط زحام سير العجلات، وفقا لمصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر، أن "عملية تبادل إطلاق النار أسفرت عن وقوع 3 حوادث سير، بعد محاول المواطنين الهرب، فضلا عن إصابة تاجر المخدرات بجروح، قبل أن يتم اعتقاله لاحقا من قبل القوة الأمنية".

وعثرت الأجهزة الأمنية على كمية مخدرات داخل عجلة المتهم التي كان يستقلها، ووفقا للمصدر، الذي أشار إلى "نقل تاجر المخدرات لمستشفى قريب لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة".

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر أمني، بـ"غرق أحد الأشخاص في كرمة النواشي جنوبي المحافظة، يدعى (ع ح ع) تولد 2003، وانتشال جثته من قبل الشرطة النهرية".

المصدر، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "والد الغريق، طلب تقديم شكوى ضد ثلاث أشخاص كانوا يرافقونه لغرض السباحة".

أما في البصرة، أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، "اعتقال امراتين متهمتين تقومان بإشغال أصحاب محال الصاغة وسرقتهم، كما عثر على مصوغات ذهبية مسروقة، كانت بحوزتهن".